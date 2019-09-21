Seren Serengil'den takipçisine dikkat çeken cevap

Geçtiğimiz haftalarda bebeğini kaybeden Seren Serengil moral depolamak için arkadaşlarıyla beraber Göcek'e gitti. Tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Serengil'in eski eşiyle ilgili gelen yorumlara verdiği yanıtlar dikkat çekti.

Geçtiğimiz haftalarda bebeğini kaybeden Seren Serengil moral depolamak için arkadaşlarıyla beraber Göcek'e gitti. Tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Serengil'in eski eşiyle ilgili gelen yorumlara verdiği yanıtlar dikkat çekti.

Bazı kullanıcılar ise Yaşar İpek'i hedef alan yorumlarda bulundu.

Serengil, "Gözyaşında boğulsunlar ailecek kıro ailesi" diyen bir kullanıcıya gülen emoji ile yanıt verdi.

Bir diğer kullanıcı ise, "Aşık olma lüffen! Nerede keko var onlara aşık oluyorsun!" dedi. Serengil, bu yoruma da gülen emoji ile cevap verdi.