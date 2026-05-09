Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'ın aşk dolu dansı olay oldu

Oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir’in doludizgin devam eden aşkı, bu kez bir gala gecesinde kameralara yansıdı. Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı dizinin kutlamasına katılan çift, Mert Demir'in 'Gözlerime Bak' şarkısı eşliğinde romantik bir dans sergiledi.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile müzik dünyasının sevilen ismi Mert Demir, katıldıkları etkinlikte romantizm rüzgarları estirdi. İkilinin Mert Demir'in hit şarkısı eşliğinde yaptığı dans, hayranlarından tam not aldı.

Aşklarını artık saklamayan ve yaklaşık üç yıldır birlikte olan çift, geceye başlamadan önce sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Serenay Sarıkaya, 10.7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sevgilisi Mert Demir ile otomobilde çekilen samimi bir fotoğrafını paylaşarak gecenin ilk sinyalini verdi.

'Gözlerime Bak' Eşliğinde Dans

İkili daha sonra Sarıkaya’nın başrolünü üstlendiği "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisinin yeni sezon gösterim gecesine katıldı. Davet boyunca el ele, göz göze olan çift, Mert Demir’in seslendirdiği "Gözlerime Bak" şarkısı çalmaya başlayınca romantik bir dans sergiledi. Birbirlerine sarılarak dans eden ikilinin o anları, davetliler tarafından büyük beğeniyle izlendi.

Yeni Sezon Heyecanı

Arkadaş gruplarıyla birlikte eğlenen çiftin mutluluğu gözlerden kaçmadı. Serenay Sarıkaya, hem yeni projesinin heyecanını hem de özel hayatındaki mutluluğunu aynı gecede yaşadı. Mert Demir’in sahnede değil, bu kez pistte sevgilisinin yanında olduğu anlar, sosyal medya platformlarında binlerce yorum ve beğeni aldı.