Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in banka hesaplarına inceleme

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, ''reklam aşkı'' iddiaları nedeniyle ifade verecek. Ünlü çiftin banka hesaplarının da inceleneceği öğrenildi.

Rekabet Kurulu, 21 menajerlik şirketi ve kast ajansı hakkında başlattığı inceleme kapsamında ünlü oyunculuk ajansı sahibi Ayşe Barım ve şirketini de mercek altına aldı.

Barım’a bağlı çalışan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir’in birlikteliğiyle ilgili ortaya atılan “reklam aşkı” iddiaları ise gündeme bomba gibi düştü.

İddiaya göre, bir iş adamından Sarıkaya ve Demir’e Ayşe Barım aracılığıyla 5 milyon dolar ödendi. Bu ilişkinin reklam amaçlı olduğu ve arka planda kara para aklama ve vergi kaçırma gibi yasa dışı faaliyetlerin olabileceği öne sürüldü.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre savcılık, iddialar üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in banka hesapları incelemeye alınırken, telefon kayıtları da kara para ve vergi kaçırma ihtimallerine karşı incelenecek. Ayrıca Sarıkaya ve Demir’in önümüzdeki günlerde savcılığa giderek ifade vereceği öğrenildi.

AYŞE BARIM HAKKINDA ŞİKAYETLER ARTIYOR

Rekabet Kurulu’nun inceleme başlatmasının ardından, ID Danışmanlık Şirketi’nin sahibi Ayşe Barım hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma açıldı.

Sosyal medyada yapılan ihbarlar ve artan şikayetler doğrultusunda, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne de yazı gönderildi. Barım, tekelleşme ve haksız kazanç sağlama iddialarıyla soruşturuluyor.

NE OLMUŞTU?

TV100 yazarı Fuat Uğur, Eylül 2024'teki yazısında Rekabet Kurumu'nun bazı yapım şirketleri ve ajanslara "kartelleşme ve piyasadaki hakimiyetlerini kötüye kullanma" gerekçesiyle baskın yapılacağını yazmıştı.

Uğur, "TV kanallarında ve dijital platformlarda hep aynı isimlerin oynadığını, bir mafya sistematiği" olduğunu iddia etmişti.

Sosyal medyada söz konusu kadın menajerin ID İletişim'in kurucu ortağı Ayşe Barım, kadın oyuncunun da Serenay Sarıkaya olduğu konuşulmuştu.

ID İLETİŞİM'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan iddialara konu olan ID İletişim'den yapılan açıklamada şunlar ifade edilmişti:

"Şirketimiz 2002 yılından bu yana Türkiye’nin en sevilen ve takdir edilen oyuncularına menajerlik hizmeti vermekte olan, Türkiye’deki menajerlik mesleğini dünya standartlarında uygulayan, alanında öncü bir şirkettir."

"Son iki gündür şirketimizin kurucu ortağı Ayşe Barım ve uzun süredir birlikte çalıştığı oyuncumuz Serenay Sarıkaya, gerçek olmayan ve ahlak dışı iddialarla ilişkilendirilmiştir.

Şirketimiz ve değerli bir oyuncumuzla ilişkilendirilen bir yazının aylar sonra yeniden gündemi planlı olarak meşgul ettiğini üzülerek görmekteyiz.

"Bu iftiralarda bulunan ve planlı olarak yayan kişiler hakkında yargı yoluna başvurduğumuzu sayın kamuoyunun bilgilerine sunarız."

Sabah Gazetesi