Şevval Şahin geçmişini sildirecek

Ünlü model Şevval Şahin, fotoğraflarına yapılan olumsuz ve kötü yorumların kariyerini etkilediğini düşündüğü için harekete geçti.

Miss Turkey 2018 birincisi, Şevval Şahin son zamanların en popüler isimlerinden. Yazılan olumsuz haberlerin kariyerini etkilediğini düşünen model, sosyal medyadaki kötü fotoğraf ve yorumların kaldırılması için harekete geçti.

Hakkında çıkan tüm olumsuz haberleri avukatları aracılığıyla sildirmeye karar verdi.

Şevval Şahin geçen günlerde verdiği röportajda "Güzel bir kadın olmak çok zor. Görünüşünden fazlasını sunamayacağını sanıyorlar" demiş ve eklemişti:

İstedikleri kadar linç etsinler, ben izin vermiyorsam hiçbir şey beni üzemez.

(Kaynak)