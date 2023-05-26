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Şeyma Subaşı balayında depreme yakalandı! ''2 dakika önce haber verdiler''

Şeyma Subaşı balayında depreme yakalandı! ''2 dakika önce haber verdiler''
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Şeyma Subaşı ve eşi Meedo, Japonya tatilinde 6.1 büyüklüğündeki depreme yakalandı. Subaşı, ''2 dakika öncesinden haber verdiler. Sallantıyı baya hissettik'' dedi.

Paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, geçtiğimiz ay 3 yıllık sevgilisi Mısırlı iş insanı Meedo ile nikah masasına oturdu. Günlerce süren düğünle evlenen Subaşı ile Meedo şimdilerde Japonya'da tatil yapıyor. Tatilin tadını çıkaran çift, bugün depreme yakalandı.

"2 DAKİKA ÖNCESİNDEN HABER VERDİLER"
Japonya'da meydana gelen 6,1 şiddeti depreme kaldıkları otelde yakalanan Şeyma Subaşı, o anları da Instagram hesabından yayınladı. Deprem sonrası konuşan Subaşı, "6,1 büyüklüğünde deprem oldu. 2 dakika öncesinden haber verdiler. Kaldığımız otel başka bir boyut zaten. Sallantıyı baya hissettik ve durdu. Burada olağan bir şey. Bu nasıl bir ülke ya? Neyse... Bir süre şey söylenir de söylemeyeceğim" dedi.

Şeyma Subaşı

Japonya'da büyük depremJaponya'da büyük depremDünya

 

Etiketler şeyma subaşı japonya deprem meedo
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