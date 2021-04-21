Şeyma Subaşı ve sevgilisinin lüks hayatı gündemden düşmüyor. Mısırlı zengin sevgili Mohammed Alsaloussi sevgilisine yaptığı yorumla dikkatleri üzerine çekti.

Bir süredir sevgilisi Mohammed Alsaloussi ve kızı Melisa ile birlikte Bali'de bulunan Şeyma Subaşı'nın tatili bitti. Dönüş için özel jet bulamayan Alsaloussi, Subaşı'na jest yaparak bir uçağın tüm biletlerini satın aldı. Bu durumu "Tüm uçağı bizim için rezerve etti" diyerek paylaşan Şeyma Subaşı'na tepki yağdı.

Gelen tepkilere Subaşı, "Her zaman en iyisini hak ettiğimi biliyordum! Çok değerliyim, çok özelim ama her şeyden önce ailemden iyi bir eğitim aldım. İyi bir insan olmamı tavsiye ettiler. Tanrı bana en iyisini verdi. Seni çok seviyorum Meedo! 'Harika bir adam nasıl olmalı?' diye bir kitap yazmalısın" şeklinde konuştu.

Mohammed Alsaloussi tüm yorumlardan sonra sevgilisinin fotoğrafının altına verdiği yanıtla olay oldu. Subaşı'nın sevgilisi fotoğrafa şu yorumu yaptı:

"Normalde hiç yorum yapmam ama bu sefer seni herkesten daha iyi tanıdığımı söylemeliyim ve sen gerçekten tanıştığım en tatlı, en kibar, sevgi dolu insansın ve bu yüzden seni seviyorum. Bunu aşktan kör olduğum için söylemiyorum. Bunu söylüyorum çünkü seninle sevildiğimi ve takdir edildiğimi hissediyorum. Seninle her şeyi her zamankinden daha net görüyorum."

Bu notu görenler "Sanki Şeyma konuşuyor" yorumunda bulundu.