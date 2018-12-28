Şeyma Subaşı'yı sevgilisiyle dudak dudağa yakaladık

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Acun Ilıcalı'yla boşanması birlikteliğinden çok daha büyük haber olan Şeyma Subaşı, boşanma davasının ardından Acun Ilıcalı'dan olan kızı Melisa ile birlikte ABD'ye uçmuş Miami'de tatiline başlamıştı. Şeyma Subaşı dün de Miami'den Meksika'ya geçtiğini belirterek kendi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı.

Magazin gündemine bomba gibi düşen boşanma sonrasında Acun Ilıcalı sessizliğini bozmazken, Şeyma Subaşı sık sık sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ve kendisine yöneltilen sorulara verdiği yanıtlarla gündemde kalmaya devam ediyordu. Hatta bir çok kez Şeyma Subaşı'nın bir başka erkek ile ilişkisi olduğu iddiaları da sık sık medyada yer alıyordu. Şeyma Subaşı bugüne kadar bu iddiaları sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla yalanladı.

JET SOSYETENİN TATİL CENNETİNDE AŞK

Ancak bu sefer Haber3.com Şeyma Subaşı'nın Fransız DJ sevgilisi ile Meksika'nın Tulum kentinde sahilde çekilmiş fotoğraflarını ele geçirdi. Meksika'nın Tulum kenti özellikle dünya jet sosyetesinin tatil cenneti ve zenginlerin uğrak yeri olan Tulum kenti olarak biliniyor.

Şeyma Subaşı kendi sosyal medya hesabından da yanında kızı Melisa ve bakıcısıyla gittiği Meksika'dan aşağıdaki fotoğrafı paylaşmıştı:

AYAĞINDAN ÇIKARMADIĞI HALHALI DA YANINDA

Aşağıda paylaştığımız aşk fotoğraflarında en çok dikkat çeken ise sağ ayağındaki halhaldı. Şeyma Subaşı'nn neredeyse tüm paylaşımdalarında gözüken sağ ayağındaki halhal Fransız DJ ile aşk pozlarında da ayağında gözüküyor.

BOŞANMADAN ÖNCE Mİ, BOŞANMADAN SONRA MI TARTIŞMASI

Fotoğrafların ne zaman çekildiği belli değil. Eğer bu fotoğraflar yeniyse yani boşanma davasından sonra çekildiyse hiçbir sıkıntı yok. Ancak eğer bu fotoğraflar boşanma davasından önce çekildiyse işte o zaman ortalık fena karışacak.

Şimdi gözler Şeyma Subaşı'dan ve boşanma davasının ardından biten ilişkisi için sessizliğini bozmayan Acun Ilıcalı'dan gelecek yanıtta...

İşte Haber3.com farkıyla 2018 yılının son magazin bombası: Şeyma Subaşı ile Fransız DJ sevgilisi dudak dudağa!