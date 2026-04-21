Sezen Aksu'dan Milli Takım için şarkı sürprizi

Usta sanatçı Sezen Aksu, Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan A Milli Takım için şarkı yazdığı öğrenildi.

A Milli Futbol Takımı’nın 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmesinin ardından turnuva için hazırlanacak milli takım şarkısı için birçok isim ortaya atılmıştı.

Daha önce Sinan Akçıl ve Rafet El Roman Milli Takım için şarkı hazırlığında olduklarını açıklamıştı. 2002'deki Dünya Kupası'nda seslendirdiği "Bir Oluruz Yolunda" şarkısı uzun yıllardır dillerden düşmeyen Tarkan ise "Olabilir" demişti.

Gazeteci Mehmet Üstündağ’ın haberine göre; ''Minik Serçe'' lakaplı usta sanatçı Sezen Aksu, A Milli Takım’ın Dünya Kupası serüveni için özel bir eser hazırladı. Sözü ve müziği tamamen Aksu’ya ait olan şarkıyı kimin seslendireceğinin ise henüz netleşmediği belirtildi.