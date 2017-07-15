Sıla'dan 15 Temmuz paylaşımı

"Darbeye karşıyım, ancak Yenikapı'ya gitmeyeceğim" dediği için sosyal lince uğrayan Sıla, 15 Temmuz'un yıldönümünde sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.



15 Temmuz’un ardından düzenlenen Yenikapı Mitingi’ne katılmayacağını açıkladığı için sosyal lince uğrayan şarkıcı Sıla, darbe girişiminin yıldönümünde Instagram’dan bir mesaj paylaştı ve şöyle dedi: “Demokrasi ve iki yüz elli insanımızın katili darbe ve darbecilere lanet olsun! Hafızalarımızdan silinmeyen o karanlık geceyi bir daha yaşamamak dileğiyle.”