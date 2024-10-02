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Sinan Akçıl'in rahatlığı ''pes'' dedirtti: Arabasını 10 yıl boyunca yedieminde unuttu

Sinan Akçıl'in rahatlığı ''pes'' dedirtti: Arabasını 10 yıl boyunca yedieminde unuttu
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Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'ın otomobilini tam 10 yıl boyunca bir yediemin otoparkında unuttuğu ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının konuyla ilgili soruya ise verdiği yanıt olay oldu: "Unuttum, ne yapayım yani?"

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, aracını tam 10 yıl boyunca Yediemin Otoparkı'nda unuttuğu için gündeme geldi. Akçıl, Kanal D Haber'e yaptığı açıklamada, "Kullanmadığım bir araçtı, unuttum, ne yapayım yani?" şeklinde konuştu. Olayın ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada birçok kişi ona aracını vermesini önerdi.

Akçıl, aracın Balıkesir'den dönerken, trafik sigortası sorunu nedeniyle bağlandığını, sonrasında yurt dışına gidip döndüğünde ise durumu tamamen unuttuğunu belirtti. Olay, yüz binlerce liralık otopark ücretine ve icra davasına dönüştü. Aracını almak için otopark yönetimiyle 100 bin TL'ye anlaştığını söyleyen Akçıl, ödemeyi yaptıktan sonra aracını geri alacağını ifade etti.

Etiketler Sinan Akçıl yediemin yediemin otoparkı
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