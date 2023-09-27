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Sosyal medyada canlı yayında taciz!

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İspanya'nın güzel sosyal medya fenomeni Isabella Gonzalez, sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaparken bir kişinin tacizine maruz kaldı.

Sosyal medyada Gonsabella kullanıcı adını kullanan 29 yaşındaki İspanyol sosyal medya fenomeni Isabella Gonzalez, Twitch'te canlı yayın yaptığı sırada arkasında bulunan bir kişi aniden kalçasına dokundu. Sinirle arkasında dönen fenomen isim duruma tepki göstererek adama İspanyolca "Dokunma" dedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede 665 bin görüntülenmeye ulaşırken görüntülerin devamında İngiliz olduğu tahmin edilen adam Gonzalez'in tepkisinden sonra hiçbir şey olmamış gibi arkadaşıyla sohbet etmeye devam etti. Adamın arkadaşlarından biri ise durumu fark ederek fenomen isimden özür diledi.

Benidorm'da ayrıldıktan sorna sosyal medya hesabından açıklama yapan Gonzalez, "Kalçama dokundu. Ne kadar da yozlaşmış bir davranış! Gerçekten sarhoşlar ama bu insanların başkasını taciz etmesi için bir mazaret olmamalı. Çünkü ben de alkol içiyorum ama kimseyi rahatsız etmiyorum. Resmi bir şikayette bulunmak için karakola giderek görüntüleri polise izlettim" dedi.

Etiketler sosyal medya taciz twitch canlı yayında taciz
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