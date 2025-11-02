  1. Anasayfa
  Sosyal medyanın katilleri Şener Şen'i de öldürdü

Sosyal medyadaki "ölüm yalanları"nın son kurbanı Türk sinemasının efsane ismi Şener Şen oldu. Şener Şen öldüğüne dair yalan paylaşımlar için "Yakında öldüm, haberiniz var mı? İki defa daha ölmüştüm, bu üçüncü oldu" dedşç

Türkiye'nin unutulmaz yapımlarına imzasını atan efsane ismi Şener Şen de sosyal medyadaki ölüm paylaşımlarının kurbanı oldu.

84 yaşındaki usta oyuncu Şener Şen katıldığı bir davette gazetecilerin kendisine yönelttiği soruları yanıtlarken hakkında sosyal medyada yayılan "Şener Şen öldü" paylaşımlarını "ti"ye alarak gazetecilere"Yakında öldüm, haberiniz var mı" diye sordu.

İşte Şener Şen'in o açıklamaları:

“Yakında öldüm, ondan haberiniz var mı? İki defa daha ölmüştüm, bu üçüncü oldu.”

 

