Sosyal medyanın katilleri Şener Şen'i de öldürdü

Türkiye'nin unutulmaz yapımlarına imzasını atan efsane ismi Şener Şen de sosyal medyadaki ölüm paylaşımlarının kurbanı oldu. 84 yaşındaki usta oyuncu Şener Şen katıldığı bir davette gazetecilerin kendisine yönelttiği soruları yanıtlarken hakkında sosyal medyada yayılan "Şener Şen öldü" paylaşımlarını "ti"ye alarak gazetecilere"Yakında öldüm, haberiniz var mı" diye sordu. İşte Şener Şen'in o açıklamaları: “Yakında öldüm, ondan haberiniz var mı? İki defa daha ölmüştüm, bu üçüncü oldu.”