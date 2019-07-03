Sosyal medyanın yeni akımına Derya Uluğ da katıldı

Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile sosyal medyada başlayan "bottlecapchallenge" akımına dahil olan Derya Uluğ, son derece başarılı bir tekme atarak ünlü isimlerden aşağı kalır yönünün olmadığını gösterdi.

"BRUCE LEE GÖRSE AYAKTA ALKIŞLARDI"

Güzel şarkıcı kapağa tekme atarken çektiği videoyu, "Bana soğuk diyenlere yapmak istediğim." yazarak #bottlecapchallenge etiketiyle paylaştı. Güzel şarkıcının videosu çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Uluğ'un bir takipçisi paylaşıma, "Bruce Lee görse ayakta alkışlardı." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "O tekmeyi ben yesem komaya girerdim herhalde." yorumunu yaptı.