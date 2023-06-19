Squid Game'den 2'nci sezon fragmanı geldi

Netflix'in en çok izlenen dizisi unvanına sahip Squid Game ikinci sezonuyla dijital platforma geri dönüyor. Rekortmen yapımın ikinci sezonundan ilk tanıtım geldi.

2021 yılına damgasını vuran Squid Game dizisi ikinci sezon tanıtımıyla izleyicileri heyecanlandırdı. Dizinin ikinci sezonu için hazırlıklar başlarken Netflix dün akşam Brezilya'da gerçekleştirdiği Tudum etkinliğinde dizinin 2. sezonuna ilişkin kısa bir tanıtım yayınladı.

Öte yandan Netflix, dizinin ikinci sezonuna katılacak yeni oyuncuları da açıkladı. Jung-jae, Gi-hun rolünü yeniden canlandıracak ve Hwang Dong-hyuk bu yılın sonlarına doğru yapımına başlanacak dizinin ikinci sezonunu yönetmek ve yürütücü yapımcılığını üstlenmek üzere geri dönecek.

Lee Byung-hun Front Man karakteriyle geri dönerken, Wi Ha-jun polis dedektifi Jun-ho karakterini yeniden canlandıracak ve Gong Yoo da 2. sezonda yeniden yer alacak. Kısa bir tanıtım videosuyla popüler diziye yeni katıldığı duyurulan oyuncular ise şöyle: Yim Si-wan, Kang Ha-Neul, Park Sung-hoon ve Yang Dong-geun.

PLATFORMUN EN ÇOK İZLENENİ

Squid Game 17 Eylül 2021'de Netflix'te yayın hayatına başladı ve küresel bir fenomen haline geldi. Dizi, 28 günde 1,65 milyar saatten fazla izlendi ve 111 milyon hesaba ulaşarak Netflix'in başlangıçta 100 milyon aboneye ulaşan ilk dizisi oldu. Hala Netflix'in en çok izlenen dizisi olma unvanını elinde bulunduruyor.

Tudum sırasında Netflix ayrıca Squid Game'i gerçeğe dönüştüren The Challenge adlı yarışmanın da ön gösterimini yaptı. Yarışmada 456 oyuncu, bir reality show için en büyük ödül olan 4.56 milyon dolarlık nakit ödül için mücadele edecek. Yarışmacılar diziden esinlenen birçok oyunun yanı sıra bazı yeni oyunlarda yarışacak. On bölümlük yarışma Kasım'da platformda izleyiciyle buluşacak.