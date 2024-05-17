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Survivoır All Star'da adaya veda eden isim belli oldu

Survivoır All Star'da adaya veda eden isim belli oldu
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Survivor All Star'da dün akşamki eleme gecesinde, adaya veda eden isim belli oldu.

Survivor All Star'da eleme heyecanı ve kıyasıya rekabet düellolar ile son buldu. Eleme potasında yer alan 4 isim kıyasıya rakebet ederek bir hafta daha adada kalabilmek ter döktü. Fakat bir ismin çabası yeterli olmadı. İşte adaya veda eden isim...

Survivor All Star'da eleme potasında yer alan Merve ve Aleyna ile Özgür ve Atkan yarıştı. İlk turda kazanan isimler Merve ve Atakan olunca final Özgür ve Aleyna arasında oynandı. Kazanan isim ise 5-0'lık skorla Özgür oldu. Böylece bu hafta adaya veda eden isim Aleyna oldu.

Aleyna geçen hafta 3 erkek yarışmacı ile eleme potasına yer almış, finalde Sercan ile yarışacak kazanmıştı. Bu hafta ise çabası yeterli olmadı.

Survivor All Star'da dün akşamki eleme gecesinde, adaya veda eden isim belli oldu.
Survivor All Star'da dün akşamki eleme gecesinde, adaya veda eden isim belli oldu.

Aleyna, Özgür ile oynadığı düello ardından arkadaşları ile veda etti:

Bugün İstanbul'da çağırıldığıma dair bir kabus gördüm. Her şeyde bir hayır vardır.

Aleyna bu seneki performansı ile ilgili şunları söyledi:

Benim için bu sene güzel geçti. Mutlu olduğum da çok şey oldu. Performans olarak açıldığı hissettim.

Etiketler aleyna kalaycıoğlu survivor survivor all star veda elenen isim
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