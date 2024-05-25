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Survivor All Star'da sürpriz veda

Survivor All Star'da sürpriz veda
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Adım adım finale giden Survivor All Star'da dün akşam haftanın elenen ismi belli oldu.

Survivor All Star'da heyecan tüm hızıyla devam ederken bir yarışmacı daha adaya veda etti.

 Dün akşam potaya giren isimler arasında kıran kırana bir mücadele yaşandı. Mavi takımdan; Özgür, Batuhan, Damla Can ve kırmızı takımdan Nefise düelloda bir araya geldi. 

Özgür, Batuhan ve Damla Can'ın aksine Nefise, ilk kez düelloya çıktı.

Düelloda ilk potadan çıkan Nefise, ikinci ise Batuhan oldu. Damla Can ile Özgür arasında eleme düellosu gerçekleşti.

Özgür ile mücadele eden Damla Can veda eden son isim oldu.

Damla Can veda ederken şu ifadeleri kullandı:

''Buradan gitmek istemezdim. Ama şu bir gerçek ki, altı sene sonra burada olmanın keyfi çok başkaydı. Rakiplerim çok güçlüydü. İnanılmaz bir takım var bu sene, şans benim yanında değildi. Kim elenirse elensin o kadar çok üzülecektim ki. Oynarken o kadar çok keyif aldım ki benim için unutulmaz bir andı. Bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İki hafta sonra onları İstanbul'da bekliyorum.''

Survivor'a geçen hafta veda eden isim sakatlıkları ile zor bir Survivor geçiren Nagihan Karadere olmuştu.

Etiketler survivor survivor all star Damla Can
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