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Survivor Ayşe Yüksel'in cesur büstiyeri dalga konusu oldu

Survivor Ayşe Yüksel'in cesur büstiyeri dalga konusu oldu

Survivor Ayşe Yüksel'in sosyal medya paylaşımları sık sıkı gündem olurken son giydiği kıyafet ile alay konusu oldu.

Survivor Ayşe Yüksel'in paylaşımları kadar cesur tarzı da gündem oluyor. Farklı şekillerde de bağlanan bir büstiyer giyen Survivor Ayşe dalga konusu oldu.

Ayşe Yüksel'in tarzı Survivor All-Star'a hazırlanan Sude Burcu'yu rahatsız etti.

 

Önümüzdeki sezon ekranlara gelecek olan All Star'da bir arada yer alacak olan ikiliden Survivor'ın 2019 sezonunda yarışan Sude Burcu paylaşımıyla şaşırttı.

 Burcu 2021 sezonunda yarışan Ayşe'nin giymiş olduğu kıyafeti Twitter hesabında "Birileri lütfen o üstün o şekilde bağlanarak harcanmayacağını öğretsin yoksa göz zevkimden olacağım" ifadelerini kullanarak eleştirdi.

Etiketler Survivor Ayşe Yüksel bustiyer
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