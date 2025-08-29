Survivor sunucusu Murat Ceylan kaza geçirdi

Survivor sunucusu Murat Ceylan, trafik kazası geçirdi. Ceylan, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Ünlü sunucu ve Survivor yarışmasının sevilen ismi Murat Ceylan, geçirdiği trafik kazasıyla hayranlarını korkuttu.

Kaza sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ceylan, sağlık durumuyla ilgili bilgi vererek takipçilerini rahatlattı.

Ceylan, kazanın detaylarına ilişkin net bir bilgi paylaşmazken, “İyiyim, merak etmeyin. Küçük bir kaza geçirdim, şu an her şey yolunda” ifadeleriyle hayranlarına seslendi.

İşte Ceylan'ın açıklaması:

"Dün endişelenecek bir şeyim olmamasına karşın bir kaza geçirdim.

Kaza sırasında kamyonetin altından aracı çıkartırken fotoğraf ve videoları çevrede çeken kişiler tarafından oluşabilecek bilgi kirliliğini önlemek adına bu açıklamayı sizlerle paylaşıyorum."