Survivor tarihinde böyle ödül görülmedi! Yarışmacılar dondu kaldı

Survivor 2023'te finale doğru ödüllerin değeri artmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı, oyunu kazanan takıma son model araba hediye edecek.

Sunuculuğunu Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın üstlendiği Survivor 2023, yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Yarışmanın yeni bölümünde ise Survivor tarihinin en büyük ödülü verilecek.

"TAKIM BAŞINA 5 ARABA VERİYORUZ"

Yarışmanın yeni bölümünde oyunun ödülünü Murat Ceylan yerine Acun Ilıcalı sunacak. Yarışmacılara ödülü anlatan Ilıcalı, "Ben sunuyorsam büyük bir şey vardır diye düşünüyorsunuzdur. Yarışmacı başına bir araba olacak ödül. Takım başına 5 araba veriyoruz. Survivor tarihinin gelmiş geçmiş en büyük maddi ödülü" diyor. Büyük ödül için mücadele edecek olan yarışmacılar, parkurda zaman zaman zor anlar yaşayacak. Yarışmanın merak edilen ödül oyunu ise bu akşam yayınlanacak.