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  3. 09 Mart 2020 09:27

Survivor'da ilk eleme adayı belli oldu

Survivor 2020 15. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Bu akşam yayınlanan Survivor'da dokunulmazlık oyunu oynandı ve aynı zamanda ilk eleme adayı da belli oldu.

Survivor'da ilk eleme adayı belli oldu
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8 Mart 2020 tarihli Survivor 15. bölümde dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler kıran kırana yarıştı. Nefes kesen dokunulmazlık oyunu final etabına gitti ve finalde dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı 3-1 kazandı.

Survivor 15. bölümde ilk eleme adayı ünlüler takımından Aşkım Burçe Tunay oldu.

Aşkım Burçe Tunay kimdir?

Aşkım Burçe Tunay, 2000 yılında doğmuştur. İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü Sporcusu Aşkım Burçe Tunay, Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.
 

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