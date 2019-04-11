YSK'nın mazbata karnesi: İşte mazbatası verilmeyen başkan sayısı
YSK'nın mazbata karnesi: İşte mazbatası verilmeyen başkan sayısı
Meteorolojiden yurt genelinde sağanak uyarısı
Meteorolojiden yurt genelinde sağanak uyarısı
ABD'den Türkiye'ye bir tehdit daha !
ABD'den Türkiye'ye bir tehdit daha !
YSK’ya itiraz süreci tamamlandı! Hangi parti hangi ilde itiraz etti?
YSK’ya itiraz süreci tamamlandı! Hangi parti hangi ilde itiraz etti?
Piyasaların gözü YSK'da; Dolar/TL yine 5,70 sınırında!
Piyasaların gözü YSK'da; Dolar/TL yine 5,70 sınırında!
İşte gazetelerin bugünkü manşetleri
İşte gazetelerin bugünkü manşetleri
İş arayanlara müjde ! Yabancı şirketler personel arıyor...
İş arayanlara müjde ! Yabancı şirketler personel arıyor...
CHP'li adayın mazbatası HDP'li adaya verildi ! Flaş açıklama...
CHP'li adayın mazbatası HDP'li adaya verildi ! Flaş açıklama...
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 11 Nisan 2019 08:23

Survivor'da ödül oyununun kazananı belli oldu

Survivor'da ödül oyununun kazananı belli oldu. Smoothie-tost ve karaoke için yarışmacılar parkurda rakiplerine karşı kıyasıya mücadele verdi.

Survivor'da ödül oyununun kazananı belli oldu
A+ A-

Survivor'un bu hafta ekranlara gelen 45. bölümünde yaşam evinde smoothie-tost ve karaoke için yarışmacılar parkurda rakiplerine karşı kıyasıya mücadele verdi.

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor Türkiye-Yunanistan'ın 45. bölümünde yarışmacılar siyah ve beyaz takım olarak ayrı ayrı ödül oyunu için yarıştı. Oyunda Hikmet ve Nikos karşı karşıya geldi.

Hikmet ve Bora arasında yaşanan tartışma sonucu tansiyon yükseldi. Kıyasıya rekabet sonucu, yaşam evinde smoothie-tost ve karaoke ödülü beyaz takımın oldu. Beyaz takım tostla karınlarını doyurduktan sonra kareoke keyfi ile moral depoladı.


 
 

survivor 2019 , bora , türkiye yunanistan , survivor , hikmet
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM