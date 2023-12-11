Survivor'da yeni takımlar belli oldu

Bir televizyon ekranı klasiği Survivor yeniden Acun Ilıcalı'nın sunumuyla başladı. Survivor All Star'da dün akşam takımlar belli oldu.

TV8 ekranlarında MasterCef All Star'ın final yapmasının ardından başlayacak olan Survivor All Star için yeni takımlar dün akşam Acun Ilıcalı'nın sunumuyla belli oldu.

Survivor All Star'ın ilk bölüm tarihi Acun Ilıcalı tarafından 1 Ocak 2024 olarak açıklandı. Ayrıca yarışmada bu sene tartışılan SMS sistemi yok. Yani yarışmacıların kaderini kendi performansları belirleyecek.

Survivor 2024 kadrosunda Turabi, Nagihan Karadere, Hakan Hatipoğlu, Nihat Altınkaya, Yasin Obuz, Ersin Korkut, Nefise Karatay, Ogeday Girişken, Gizem Memiç, Furkan Kızılay, Damla Can, Sercan Yıldırım, Merve Aydın, Yunus Emre Özden, Sahra Işık, Doğukan Manço, Yiğit Poyraz, Aleyna Kalaycıoğlu, Seda Ocak ve Özgür Tetik yer alıyor.

Kırmızı ve Mavi olarak yarışacak yarışmacılar ise şu şekilde takımlara ayrıldı:

MAVİ TAKIM

Nefise Karatay

Seda Ocak

Begüm Yücetan

Sahra Işık

Seda Aktuğlu

Damla Can

Hakan Hatipoğlu

Yiğit Poyraz

Yasin Obuz

Özgür Tetik

Yunus Emre

Ogeday Girişken

KIRMIZI TAKIM

Pınar Saka

Merve Aydın

Nagihan Karadere

Gizem Memiç

Aleyna Kalaycıoğlu

Berna Canbeldek

Doğukan Manço

Furkan Kızılay

Ersin Korkut

Sercan Yıldırım

Turabi

Bozok Gören

Nihat Altınkaya





