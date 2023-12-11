Survivor'da yeni takımlar belli oldu
Bir televizyon ekranı klasiği Survivor yeniden Acun Ilıcalı'nın sunumuyla başladı. Survivor All Star'da dün akşam takımlar belli oldu.
TV8 ekranlarında MasterCef All Star'ın final yapmasının ardından başlayacak olan Survivor All Star için yeni takımlar dün akşam Acun Ilıcalı'nın sunumuyla belli oldu.
Survivor All Star'ın ilk bölüm tarihi Acun Ilıcalı tarafından 1 Ocak 2024 olarak açıklandı. Ayrıca yarışmada bu sene tartışılan SMS sistemi yok. Yani yarışmacıların kaderini kendi performansları belirleyecek.
Survivor 2024 kadrosunda Turabi, Nagihan Karadere, Hakan Hatipoğlu, Nihat Altınkaya, Yasin Obuz, Ersin Korkut, Nefise Karatay, Ogeday Girişken, Gizem Memiç, Furkan Kızılay, Damla Can, Sercan Yıldırım, Merve Aydın, Yunus Emre Özden, Sahra Işık, Doğukan Manço, Yiğit Poyraz, Aleyna Kalaycıoğlu, Seda Ocak ve Özgür Tetik yer alıyor.
Kırmızı ve Mavi olarak yarışacak yarışmacılar ise şu şekilde takımlara ayrıldı:
MAVİ TAKIM
Nefise Karatay
Seda Ocak
Begüm Yücetan
Sahra Işık
Seda Aktuğlu
Damla Can
Hakan Hatipoğlu
Yiğit Poyraz
Yasin Obuz
Özgür Tetik
Yunus Emre
Ogeday Girişken
KIRMIZI TAKIM
Pınar Saka
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Gizem Memiç
Aleyna Kalaycıoğlu
Berna Canbeldek
Doğukan Manço
Furkan Kızılay
Ersin Korkut
Sercan Yıldırım
Turabi
Bozok Gören
Nihat Altınkaya
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