Survivor'daki o isim Demet Akalın'ı çıldırttı

Demet Akalın'ın sosyal medya hesabından zaman zaman yaptığı Survivor yorumları gözden kaçmıyor. Dün akşam yayınlanan bmölüm için yaptığı yorum da gözden kaçmadı.

Dün akşamki bölümde Burçak ve Sema arasında bir tartışma yaşandı ve Demet Akalın Burçak'ın Sema'ya söylediği sözlere çok kızdı. Kızgınlığını ise sosyal medya hesabından şu şekilde dile getirdi:



DEMET AKALIN: NE TERBİYESİZ KIZSIN SEN YA!

“Şu burçak elendiğinde davul zurna çaldıracağım! Ne terbiyesiz kızsın sen ya! Bi anneye kaçınıı hahah semaya bak ağlıyo dedin ya! Yazıklar olsun"