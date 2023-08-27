Suudi Arabistan'da Iggy Azalea'nın konserine ''kalça dansı'' engeli

Suudi Arabistan'da dev bir organizasyonla hayranlarıyla buluşan ünlü şarkıcı Iggy Azalea'nın sahnedeki kalça dansı yüzünden polis konserin devamına izin vermedi.

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Iggy Azalea, Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde e-spor ve oyun etkinliği Gamers8 kapsamında bir konser verdi. Ancak konser, beklenmedik şekilde planlanandan erken bitti.

Iggy Azalea'nın konseri beklediği gibi gitmedi ve Suudi yetkililer konseri erken bitirdi. Konserde kalça dansı yaparak gündeme gelen şarkıcı olay oldu.

Konserinin yarıda kesilmesi sonrası sosyal medyadan açıklama yapan ünlü şarkıcı, “Suudi Arabistan lütfen bu geceki konserde olan herkes bunu bilsin… Seni seviyorum! Gösterimi bitirmeme izin verilmediği için çok üzgünüm" ifadesini kullandı.

Azalea, "Gösterideki hatayı yapan organizatör değil, o yüzden onlara nezaket gösterin. Çünkü onlar harika insanlar ve hepimiz devam etmek istiyorduk, ancak pantolonum yırtıldığı için yetkililer tarafından izin verilmedi" dedi.

Bir hayranının neden sadece pantolonunu değiştirmediğini sorması üzerine şarkıcı şöyle yanıt verdi:

"Öyle yaptım ama aynı zamanda 'Kadınlar biraz gürültü yapar, bu kadınların dünyasıdır!' dedim. Görünüşe göre bu, yetkilileri çılgına çevirdi. Yüksek sesle gülmek. Sorun yok, seyircilerin gösteriyi düzenleyenlere öfkelenmesini ya da üzülmesini istemedim çünkü bu onların ya da benim kontrolümde değildi, sahne kenarındaki polisin kararıydı."