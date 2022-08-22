  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Tan Taşçı'nın klibi olay oldu!

Tan Taşçı'nın klibi olay oldu!

Tan Taşçı'nın klibi olay oldu!

Türkiye’de ve dünyada yaşanan toplumsal olayları klibinde buluşturan Tan Taşçı'nın yeni şarkısı Zor İşimiz Zor sosyal medyanın gündemine oturdu.

Unutulmaz şarkılarıyla tanınan ünlü şarkıcı-söz yazarı Tan Taşçı, yeni klibiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Türkiye’de ve dünyada yaşanan toplumsal olayları işlediği yeni klibi Zor İşimiz Zor izleyenleri etkiliyor.

 Klipte Ali İsmail Korkmaz’dan Enes Kara’ya; Hrant Dink’ten kadın cinayetlerine; Aylan bebekten Ceylan Önkol’a doğa talanına, Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan eylemlere kadar birçok toplumsal olaya yer verildi.

Twitter ve Ekşi Sözlük'te gündem olan klip, yayınlandığı andan itibaren en çok konuşulan konu oldu.

İŞTE GÜNDEM OLAN 'ZOR İŞİMİZ ZOR' ŞARKISININ SÖZLERİ

Boşuna ziyan edip kararttın resmimizi
Benim bir gerçeğim var seninkilerin çok ötesi
Çaldığın baharların al bu da son bir yenisi
Zor işimiz, zor.

Yahu dur böyle nefret
Böyle vurmak mı olur
Yahu dur insan olmak
Neden, neden bu kadar zor?

Anlamak zor
Kime sorsan düzelmiyor
Yanmış dünyam
Doymuyor halinden
Korkmuyor kendinden
Ceylanın gözünden utanmıyor
Yaradılan

Boşuna ziyan edip kararttın resmimizi
Benim bir gerçeğim var seninkilerin çok ötesi
Çaldığın baharların al bu da son bir yenisi
Zor işimiz, zor.

 

 

Etiketler Tan Taşçı klip şarkı zor işimiz zor
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
6'lı masadan 8 maddelik açıklama!
Emekli promosyonunda yok artık dedirten ''32 bin TL'' iddiası
Kenan Doğulu'nun ''pantolonu'' sosyal medyayı salladı: ''Çakkıdı çakkıdı gariiii''
Nesli tehlike altındaki çizgili sırtlan bu halde bulundu
20 kişinin ölmüştü; TIR şoförünün ifadesi ortaya çıktı
52 yaşındaki Asuman Dabak tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı
Sahilde ''sapık'' dayağı! Kadının fotoğraflarını çektiği iddia edildi, ortalık karıştı
Cumhurbaşkanlığı yatı boğaz turunda görüntülendi
AK Parti'nin eski anketçisi AK Parti ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kötü haberi canlı yayında verdi
Meteoroloji il il uyardı! Yağışlar fena vuracak