Tan Taşçı'nın klibi olay oldu!
Türkiye’de ve dünyada yaşanan toplumsal olayları klibinde buluşturan Tan Taşçı'nın yeni şarkısı Zor İşimiz Zor sosyal medyanın gündemine oturdu.
Unutulmaz şarkılarıyla tanınan ünlü şarkıcı-söz yazarı Tan Taşçı, yeni klibiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Türkiye’de ve dünyada yaşanan toplumsal olayları işlediği yeni klibi Zor İşimiz Zor izleyenleri etkiliyor.
Klipte Ali İsmail Korkmaz’dan Enes Kara’ya; Hrant Dink’ten kadın cinayetlerine; Aylan bebekten Ceylan Önkol’a doğa talanına, Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan eylemlere kadar birçok toplumsal olaya yer verildi.
Twitter ve Ekşi Sözlük'te gündem olan klip, yayınlandığı andan itibaren en çok konuşulan konu oldu.
İŞTE GÜNDEM OLAN 'ZOR İŞİMİZ ZOR' ŞARKISININ SÖZLERİ
Boşuna ziyan edip kararttın resmimizi
Benim bir gerçeğim var seninkilerin çok ötesi
Çaldığın baharların al bu da son bir yenisi
Zor işimiz, zor.
Yahu dur böyle nefret
Böyle vurmak mı olur
Yahu dur insan olmak
Neden, neden bu kadar zor?
Anlamak zor
Kime sorsan düzelmiyor
Yanmış dünyam
Doymuyor halinden
Korkmuyor kendinden
Ceylanın gözünden utanmıyor
Yaradılan
Boşuna ziyan edip kararttın resmimizi
Benim bir gerçeğim var seninkilerin çok ötesi
Çaldığın baharların al bu da son bir yenisi
Zor işimiz, zor.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol