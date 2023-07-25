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Tarkan ağaç katliamına ateş püskürdü: ''Doyun artık!''

Tarkan ağaç katliamına ateş püskürdü: ''Doyun artık!''
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Ünlü şarkıcı Tarkan, Akbelen Ormanı'ndaki ağaçların kesilmesine "Doğayı rahat bırakın artık. Doğasına sahip çıkmaya çalışan bu güzel insanları da üzmeyin" diyerek tepki gösterdi.

Milas Akbelen Ormanı’na sabah saatlerinde askerler ve TOMA ile giren YK Enerji ekipleri, ağaçları kesmeye başladı. Kesime karşı çıkan köylülere Jandarma müdahalesinde 8 kişi gözaltına alındı, 4 kişi yaralandı.

Twitter hesabından Akbelen’deki ağaç katliamına tepki gösteren Tarkan, şu ifadeleri kullandı:

"İklim krizi her gün daha şiddetlenirken, bize kırmızı alarmlar verirken, dünya her gün daha yaşanmaz bir yere dönüşürken rant için ormanlar kesilmeye devam ediliyor. Aklım almıyor.

Ne için? Para için.

Doyun artık.

Doğayı rahat bırakın artık. Doğasına sahip çıkmaya çalışan bu güzel insanları da üzmeyin, mağdur etmeyin, duyun artık. #AkbeleneDokunma #DoğayaDokunma"

Etiketler tarkan orman katliamı ağaç ağaç katliamı tepki
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