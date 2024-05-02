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Tarkan balayı pozların paylaştı

Tarkan balayı pozların paylaştı
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Megastar Tarkan 2016 yılında dünya evine girdiği eşi Pınar Tevetoğlu ile geçmişten pozlarını paylaştı.

Ünlü sanatçı Tarkan Tevetoğlu ile 2016'da nikah masasına oturan Pınar Tevetoğlu, 2018 yılında anne olmuştu. Kızlarına Liya adını veren ve özel hayatlarını gözlerden uzak tutmaya özen gösteren çiftten Pınar Tevetoğlu geçtiğimiz günlerde kameralara yakalandı.

"Liya artık büyüdü 6 yaşında. Babasıyla arası süper. Süper bir baba, çok ilgili" diyen Tevetoğlu, "Eşiniz kızı olduğu için kendisini şanslı hissediyor mu?" sorusuna da "Şanslı hissediyor bence" yanıtını verdi.

Tarkan ise bugün eşiyle evlilik yıl dönümünü kutladı. Balayından pozlarını paylaşan Tarkan paylaşımına şu notu düştü:

Tarkan balayı pozların paylaştı - Resim : 1


"Evlilik yıl dönümümüzün olduğu bu günlere romantik bir tbt yakışır… 2016’dan, evlendikten birkaç hafta sonraki günlerden tatlı kareler…"

Tarkan'ın aşk dolu pozlarına beğeni yağdı.

Etiketler tarkan poz instagram
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