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  3. 29 Aralık 2017 21:58

Tatilde kafa karıştıran görüntü

ABD'li aktör Mark Wahlberg ile manken eşi Rhea Durham'ın Barbados tatili hayranlarını heyecanlandırdı.

Tatilde kafa karıştıran görüntü
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ABD'li aktör Mark Wahlberg ile manken eşi Rhea Durham'ın, Barbados tatilinde çekilen fotoğrafları hayranlarını hem heyecanlandırdı hem de meraklandırdı

Yeni yılı Barbados'ta karşılayacak olan 4 çocuk annesi Rhea Durham'ın, geçen yılki görüntüsünün yerinde yeller esiyor. 39 yaşındaki mankenin belirginleşen karnı, 'hamile' iddialarını güçlendirdi.

Beşinci çocuklarına yakında kavuşacağı konuşulan ünlü çift, bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

Birçok kişi bebek müdesi beklerken, bazı hayranları ise "Rhea da kilo aldı" yorumunda bulundu.

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