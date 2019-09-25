Tatlıses’e suikast davasında flaş karar

İbrahim Tatlıses’e yönelik 2011 yılında düzenlenen silahlı saldırı olayına ilişkin Yargıtay’dan flaş bir karar çıktı. O dönem saldırıdan yara almadan kurtulan şoför Hakan Çalışkan için sanıklar ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan beraat etmişti. Bu karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine bozuldu. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, olayı gerçekleştiren Abdullah Uçmak’ın da aralarında bulunduğu 3 sanığın, şoför Hakan Çalışkan yönünden ‘Tasarlayarak adam öldürme suçuna teşebbüs’ suçlamasıyla yeniden yargılanmaları gerektiğine karar verdi.

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, 14 Mart 2011'de 'İbo Show' programının çekimlerine katıldıktan sonra asistanı Buket Çakıcı ile İstanbul Maslak'taki Nurol Plaza'dan çıktığı sırada beş kişinin silahlı saldırısına uğramış ve uzun namlulu silahlarla başının sağ tarafından vurularak ağır yaralanmıştı. Saldırıda, asistanı Çakıcı da yaralanmış, şoförü Hakan Çalışkan ise yara almadan kurtulmuştu.

Tatlıses'e saldırı davasına bakan İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Abdullah Uçmak'ın da aralarında bulunduğu 12 sanığa 3 yılla 36 yıl arasında değişen hapis cezaları vermişti. Karar, temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay'a gitmişti.

Dosyanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 9. Ceza Dairesi, sanık Abdullah Uçmak'a, 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek', sanatçı İbrahim Tatlıses'e yönelik 'Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs etmek', mağdur Ahmet Taşçı'ya yönelik 'Nitelikli tehdit' ve '6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet etmek' suçlarından verilen hapis cezalarını onamıştı. Sanıklar Abdullah Uçmak, Ersin Altun, Murat Alagöz, Yunus Ayık hakkında ayrıca Tatlıses'in şoförü Hakan Çalışkan'a yönelik 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan verilen beraat kararları da onanmıştı.

BERAATİN BOZULMASI TALEBİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Hakan Çalışkan yönünden sanıkların beraat kararına itiraz etti. İtiraz üzerine dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda ele alındı. Ceza Genel Kurulu, Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nce sanıklar Abdullah Uçmak, Ersin Altın ve Yunus Ayık'a şoför Hakan Çalışkan'ın kasten öldürmeye teşebbüs suçundan verilen beraat kararının isabetsiz olduğu kanaatiyle bozulmasına hükmetti.

İŞTE O KARAR

Kararda şöyle denildi: "Sanıklar Abdullah Uçmak, Ersin Altın ve Yunus Ayık'a atılı, katılan Hakan Çalışkan'a yönelik tasarlayarak öldürme suçuna teşebbüsten verilen beraat hükümlerinin, sanıkların mahkumiyetleri yerine beraatlerine hükmedilmesi isabetsizliğinden bozulmasına…" Dosyanın Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından bozulan bölümü ile ilgili dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.