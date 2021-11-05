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Tolga Karel 4. kez baba oluyor

Tolga Karel 4. kez baba oluyor

Yaprak Dökümü dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Tolga Karel, 4. kez baba olacağını duyurdu.

Yaprak Dökümü dizisindeki Oğuz karakteriyle hafızalara kazınan Tolga Karel, yıllar önce ABD'ye taşınarak Sarah Scott ile evlendi. 3 çocuk babası olan Karel, bugün bir müjdeli haber daha verdi.

"ÇOK GÜZEL ÇOCUKLAR YAPIYORUZ"
Kendi lojistik firmasını kuran ve oyunculuğu bırakan Tolga Karel, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlandı. Evliliğinin güzel devam ettiğini söyleyen oyuncu, 4. kez baba olacağını duyurdu. Eşinin 2,5 aylık hamile olduğunu açıklayan Karel, "Şuan cinsiyet belli değil. Hanımla çok güzel çocuklar yapıyoruz niye duralım ki dedik" dedi.

Tolga Karel'den arsa yatırımıTolga Karel'den arsa yatırımıMagazin

 

Etiketler tolga karel abd
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