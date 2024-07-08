  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Trafik kazası geçiren Enes Batur'dan haber var

Trafik kazası geçiren Enes Batur'dan haber var

Trafik kazası geçiren Enes Batur'dan haber var
Güncelleme:

Ünlü Youtuber Enes Batur, Kocaeli'de geçirdiği trafik kazasının ardından sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Ünlü Youtuber Enes Batur, Kocaeli Kandıra'da trafik kazası geçirdi. Geçirdiği trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırılan Batur, sağlık durumuyla ilgili ilk açıklamayı kendisi yaptı.

'KİMSENİN SAĞLIĞI TEHLİKEDE DEĞİL'

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan sosyal medya fenomeni Enes Batur, sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Paylaşımda bulunan Enes Batur, "Merak edip soran herkese, sevginiz ve dualarınız için sonsuz teşekkür ediyorum. Kimsenin sağlığı tehlikede değil, iyiyiz ve sorun yok" ifadelerini kullandı.

Etiketler enes batur Youtuber Kocaeli trafik kazası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Survivor Nefise Karatay'ın ''adada ilişki'' yorumu olay oldu Survivor Nefise Karatay'ın ''adada ilişki'' yorumu olay oldu Yeni haftanın hava durumu belli oldu Yeni haftanın hava durumu belli oldu Bakan Bolat'tan tepki çeken sözler: ''Afganlar giderse hayvancılık biter'' Bakan Bolat'tan tepki çeken sözler: ''Afganlar giderse hayvancılık biter'' En düşük emekli maaşına ayar geliyor: Rakam belli oldu En düşük emekli maaşına ayar geliyor: Rakam belli oldu İmamoğlu da ''winner'' ceket giydi İmamoğlu da ''winner'' ceket giydi Düşük maaş alan emeklilere zam kararı Düşük maaş alan emeklilere zam kararı Ukrayna'nın güzel sporcusu 37 yıllık rekoru egale etti Ukrayna'nın güzel sporcusu 37 yıllık rekoru egale etti Fenerbahçe'nin dev transfer hamlesinde mutlu son Fenerbahçe'nin dev transfer hamlesinde mutlu son Ehliyet alacaklar dikkat: Direksiyon sınavı değişiyor Ehliyet alacaklar dikkat: Direksiyon sınavı değişiyor Eşiyle sorun yaşıyor diye yola atlayıp bir aracın altında can verdi Eşiyle sorun yaşıyor diye yola atlayıp bir aracın altında can verdi
TÜİK'in sır gibi sakladığı madde fiyatları ortaya çıktı TÜİK'in sır gibi sakladığı madde fiyatları ortaya çıktı Barınma krizi büyüyor: Temmuz itibariyle fiyatlar fırladı Barınma krizi büyüyor: Temmuz itibariyle fiyatlar fırladı