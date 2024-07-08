Trafik kazası geçiren Enes Batur'dan haber var

Ünlü Youtuber Enes Batur, Kocaeli'de geçirdiği trafik kazasının ardından sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Ünlü Youtuber Enes Batur, Kocaeli Kandıra'da trafik kazası geçirdi. Geçirdiği trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırılan Batur, sağlık durumuyla ilgili ilk açıklamayı kendisi yaptı.

'KİMSENİN SAĞLIĞI TEHLİKEDE DEĞİL'

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan sosyal medya fenomeni Enes Batur, sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Paylaşımda bulunan Enes Batur, "Merak edip soran herkese, sevginiz ve dualarınız için sonsuz teşekkür ediyorum. Kimsenin sağlığı tehlikede değil, iyiyiz ve sorun yok" ifadelerini kullandı.