Tuba Büyüküstün, Ekin Mert Daymaz aşk mı yaşıyor ?

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, uzun yıllar ünlü işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşadıktan sonra ayrılmıştı.

Güzel oyuncu bu kez gönlünü, genç oyuncu Ekin Mert Daymaz'a kaptırdı.

38 yaşındaki Büyüküstün, kendinden yaşça küçük olan 29 yaşındaki genç oyuncu Ekin Mert Daymaz ile Bağdat Caddesi'nde buluşuyor. Büyük aşk, ortak dostları sayesinde başlamış.

Ünlü çift ilişkilerinin ortaya çıkmaması için de bi hayli emek veriyor. Gözlerden ve sosyal medyadan uzak bir ilişki yaşamak isteyen çift, birbirlerini Instagram'da da takibe almadı.

Tuba Büyüküstün bir süre önce işletmeci Umut Evirgen'den ayrılmıştı. 29 yaşındaki Daymaz, bugüne kadar Hande Erçel, Eliz Sakuçoğlu, Melisa Döngel ve Simay Barlas'la aşk yaşadı.

Peki Ekin Mert Daymaz kimdir?

Sivaslı bir ailenin çocuğu olarak Hollanda'nın Arnhem kentinde dünyaya gelmiştir. Best Model of Turkey yarışmasında 3. olmuştur.

2016 yılı itibarıyla 3 televizyon dizisinde oynamıştır. Oyunculuğa adım attığı dizi olan Not Defteri erken final yapmıştır.

Ertesi yaz, Çilek Kokusu dizisinde Volkan Mazharoğlu karakteriyle tekrar ekranlara gelmiştir. Bu dizi birçok gün Türk televizyonlarında en çok izlenen birinci ya da ikinci program olmuştur.

Bu diziden sonra FOX'ta yayınlanan Hayat Sevince Güzel adlı dizide başrol oyuncusu olarak rol almıştır.Başrol oyuncusu olduğu bu dizi, 11 Temmuz - 15 Ağustos 2016 tarihleri arasında sürekli olarak gününün en çok izlenen programı olmuştur.

Daymaz, Haliç Üniversitesi'nde antrenörlük ve fitness okumaktadır.