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Tuğba Ekinci'den mayosuyla evde erotik dans!

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Son dönemde yaptığı erotik danslarla adından söz ettiren Tuğba Ekinci yeni paylaşımıyla tepki topladı.

Son dönemde sosyal medyada yayınladığı videolarla sık sık gündem olan şarkıcı Tuğba Ekinci, Esra Erol ve Seda Sayan’ın programlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a şikâyet etmesiyle dikkat çekmişti.

Erotik danslarına bir yenisini ekleyen şarkıcı kalçasını ve göğüslerini göstererek ettiği danstan sonra bir video daha paylaştı.

Tuğba Ekinci bu paylaşıma "Şimdi bazı geri zekalı vatandaşlar soracak, yok bilmem ne sayfanız var mı ismini bile anmak istemiyorum. Benim öyle sayfalarla işim olmaz. Ben Instagram'da şovumu yaparım çünkü kendimizi sunabileceğimiz yer kalmadı" dedi.

ESRA EROL VE SEDA SAYAN'A TAKTI
Ekinci yine Esra Erol ve Seda Sayan'a laf atarak şunları sözlerine ekledi:

"Sağ olsun Seda Sayanlar Esra Erollar amele amele programlar yaptıkları için, 90 yaşına gelmeden pörsümeden göstermek zorundayız. Keşke ben bunları sizlere televizyondan yapabilsem ama ülke ne yazık ki sanatta ve kültürde geriliyor."

Etiketler mayo dans tuğba ekinci
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