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Turbo Turabi olay partiden paylaştı: Bu nasıl ortam?

Survivor yarışmacısı olarak ünlenen Turabi, sosyal medya hesabından California'da katıldığı bir partiden video paylaştı.

Turbo Turabi Instagram paylaşımlarıyla öne çıkıyor. Survivor yarışmasıyla ünlenen ve iki defa şampiyon olduktan sonra yurt dışında da yarışmalara katılan Turabi Çamkıran katıldığı bir partiden paylaşım yapınca yine dikkat çekti.

Daha önce tangalı kadınlarla havuz pozu verdiği için kötü yorumlara maruz kalan ve tepki gösteren Survivor Turabi paylaşımında "Biz adam asmaca oynardık. Burada kadın asmaca oynuyorlar" yorumunda bulundu.

Survivor Turabi'nin tangalı kadınlarla havuz pozu tartışma yarattı! "Sizden başka namuslusu yok" tepkisi
Turabi'nin notunu görenler "Bu nasıl ortam", "Yaşıyorsun bu hayatı kral" yorumlarında bulundu.

Turabi Çamkıran bu yorumların hepsine kırmızı kalp emojisiyle yanıt verdi.

 

Etiketler parti turbo turabi ortam video
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