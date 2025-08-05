Türkiye'nin 80 dilde şarkı söyleyebilen efsanesinden acı haber

Tam 80 dilde şarkı söyleyebilme yeteneğiyle tanınan ve Türk müziğine damga vuran sanatçı Selçuk Alagöz, hayatını kaybetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Türk pop müziğin efsane isimlerinden Selçuk Alagöz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yüksek tansiyon ve kalp ritim bozukluğu nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Selçuk Alagöz'ün vefat haberini kızı sosyal medya hesabından duyurdu.

Banu Alagöz, paylaşımında "Bugün 11.50'de babamı kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Selçuk Alagöz’ün cenazesinin yarın öğle vakti Turgutreis Merkez Cami’de kılınacak namazın ardından İstanbul'a nakledileceği ve burada defnedileceği belirtildi.

Ağabeyi Ali Rıza Alagöz ile birlikte kurduğu orkestrayla 60'lı ve 70'li yıllara damgasını vuran Selçuk Alagöz, özellikle "Malagueña" ve "Özleyiş" gibi eserleriyle hafızalarda yer edinmişti.

"BİZLERİ BIRAKIP GİTTİ"

Selçuk Alagöz'ün vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Acı haberi öğrenen Atilla Atasoy, üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

"Ah canımız, dostumuz, 10 parmağında on marifet Selçuk Alagöz'ümüz... Son marifetiyle bizleri bıraktı gitti. Yıldızlar yoldaşı, mekânı cennet olsun."

Film-San Vakfı'nın paylaşımında da "Ses sanatçısı ve müzisyen Selçuk Alagöz’e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.