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Türkiye'nin yeni derdini Vedat Milor ilan etti: Menemene beyaz peynir ufalanır mı ufalanmaz mı?

Türkiye'nin yeni derdini Vedat Milor ilan etti: Menemene beyaz peynir ufalanır mı ufalanmaz mı?
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Ünlü yemek yazarı Vedat Milor, sosyal medya hesabında "Menemeni siz nasıl seversiniz?" notuyla yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu.

Menemenin soğanlı mı yoksa soğansız mı olması gerektiği tartışmaları devam ederken, ünlü yemek yazarı Vedat Milor, bu defa menemenin üzerine beyaz peynir konulup konulmayacağı konusunda yeni bir tartışma başlattı.

Milor, sosyal medya hesabından takipçilerine "Menemenin üstüne beyaz peynir ufalanır mı ufalanmaz mı?" sorusunu yöneltti.

Milor, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tarihi bir gün. Eşim menemen yapmayı öğreniyor. Fatma Hanım yaptı. Soğanlı mı soğansız mı? Kuru soğan var, taze soğan var, dereotu var, maydanoz var. Bir yumurta, bol domates."

Paylaşımın ardından ise asıl soruyu dile getirerek, "En önemli soruyu sormadım. Üstüne beyaz peynir ufalanır mı ufalanmaz mı? Ben beyaz peynirli seviyorum. Elbette soğanlı olacak da menemen, beyaz peynirli mi beyaz peynirsiz mi?" takipçileri arasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Milor’un paylaşımı, kısa sürede birçok yorum aldı. Takipçileri menemenin nasıl olması gerektiği konusunda fikirlerini dile getirirken, menemenin tarifi bir kez daha tartışmaya açıldı.

Etiketler menemen vedat milor Menemeni siz nasıl seversiniz beyaz peynir
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