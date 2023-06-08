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  3. Türkücü Ceylan'ın kalçası sosyal medyayı salladı: Alişan'dan mesaj gecikmedi

Türkücü Ceylan'ın kalçası sosyal medyayı salladı: Alişan'dan mesaj gecikmedi

Türkücü Ceylan'ın kalçası sosyal medyayı salladı: Alişan'dan mesaj gecikmedi
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Türkücü Ceylan katıldığı 2. Sayfa programındaki görüntüsü ile sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Daha önce bir çok kez ameliyat masasına yatan Ceylan sürekli imaj değiştirmesiyle gündeme geliyor. Son olarak katıldığı 2. Sayfa programında kalçasının görüntüsüyle dikkat çeken Ceylan olay oldu.

Estetik yaptırmadığını söyleyen"Görüntüm doğal. Getirin Kuran'ı el basayım" dedi. Değişimiyle ilgili konuşan Ceylan, "Yüzümü o kadar değiştirdim ki telefonum dahi tanımıyor. 40 senedir bu sektördeyim. Ben şarkı çıkardığımda haber olmuyorum ama imaj değiştirdiğimde haber oluyorum. Takdir edilmeyi beklemiyorum zaten" yorumunda bulundu.

ALİŞAN MESAJ ATTI
Ceylan daha sonra ise telefonuna bakarak Alişan'dan mesaj geldiğini söyledi.

 Son hali olay olan Ceylan "Alişan yazmış çıkmıyorum yayına gelip alacağım seni. Aa dur kızdı o bana, kıyafetimi açık bulmuş, vallahi araya girsinler çıkıyorum geleceğim diyor. 'Bu ne kıyafet çabuk değiştir' diyor.

Etiketler alişan mesaj ceylan
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