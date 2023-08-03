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Tuvana Türkay'dan plajda oryantal şov

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Türkiye'nin tartışmasız en güzel kadınlarından biri olan ünlü oyuncu Tuvana Türkay sosyal medyadan yaz tatili paylaşımlarına sahildeki oryantal şov videosu ile devam etti.

Güzel oyuncu Tuvana Türkay hem özel hayatı hem de paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Instagram'ın hikaye kısmında yayınladığı son görüntülerle adından söz ettiren oyuncu plajda oryantal yaptı.

Tuvana Türkay tatil için soluğu Yunanistan'ın gözde tatil beldesi Mykonos'ta aldı. Tatilde geçirdiği keyifli anları paylaşan ünlü oyuncu hayranlarını mest etti.

Plajda güneşlenen güzel oyuncu mezdeke şarkısı çıkınca dayanamadı. Bikinisiyle kıvrak dans sergileyen Türkay o anları sosyal medya hesabından "Oryantal sevgimiz sorgulanmasın" notuyla paylaştı.

Düzgün fiziği ile de dikkat çeken güzel oyuncun dansına beğeni yağdı.

Tuvana Türkay ünlü mankenlere taş çıkardıTuvana Türkay ünlü mankenlere taş çıkardıMagazin

 

 

 

Etiketler oryantal tuvana türkay dans bikini tatil
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