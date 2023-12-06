Twitch yayıncısı Pqueen kansere yakalandığını duyurdu

Pqueen lakabıyla tanınan ünlü Twitch yayıncısı Büşra Pelin Baynazoğlu meme kanserine yakalandığını duyurdu.

Twitch yayıncısı Pqueen'in sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla meme kanserine yakalandığını duyuran Baynazoğlu, tedavi süreciyle ilgili ayrıntıları paylaştı.

Kasım ayında kendi yaptığı muayene esnasında, memesinde kitle fark eden Pelin Baynazoğlu profesyonel yardıma başvurduğunu ve iyileşme sürecinde olduğunu belirtti.

Erken teşhis sayesinde gerçekleştirilen başarılı bir ameliyatın ardından iyileşme aşamasında olduğunu açıklayan Pqueen, kanserin çok erken bir aşamada tespit edildiğini ve kemoterapi gibi agresif tedavilere ihtiyaç duyulmadığını ifade etti.

PQUEEN KİMDİR?

Pqueen adıyla tanınan Büşra Pelin Baynazoğlu, YouTuber ve Twitch yayıncısıdır. Kariyerine 2017 yılında Twitch platformunda başlamıştır.

18 Temmuz 1992 tarihinde aslen Rizeli öğretmen bir anne ve öğretmen bir babanın ikinci kızı olarak Ankara'da dünyaya gelen Baynazoğlu, internet kafede oynadığı GTA oyunları ile oyun dünyasına atıldı.

Küçük yaşlarından yirmili yaşlarına kadar TRT çocuk ve gençlik halk dansları topluluğunda dans etmiştir. Üniversite olarak Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ni kazanan Baynazoğlu iktisat bölümünden mezun olmuştur.

Daha sonrasında ise Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pedagojik Formasyon eğitimini tamamlamıştır. Şu anda ise aynı üniversitenin İşletme Fakültesinde yüksek lisans yapmaktadır.

2019 yılında NoobStar’a katılan Baynazoğlu kariyerinde bu zamandan itibaren daha hızlı büyüdü. Yarışmada Jahrein ve PintiPanda ikilisinin oluşturduğu jüri ekibinin karşısına çıktı.

Bu yarışmada kendisine rakip olan yarışmacılar arasında ise Elraenn, Toqtir ve Zade gibi günümüzün popüler yayıncıları yer alıyordu. Baynazoğlu, NoobStar yarışmasında sona kalamamış olsa da Twitch kanalı için büyük bir kitle edinmiş olarak yarışmaya veda etti.

2017’de ilk adımını attığı Twitch’te birkaç yıl içinde önemli bir konuma erişen Pqueen, Twitch Türkiye’nin en çok izlenen kadın yayıncısı unvanını uzun süredir elinde tutuyor.

Buna ek olarak en çok izlenen uluslararası kadın yayıncılar arasında da kendine yer bulan Pqueen, güncel yayınlarında sık sık 10 bin izleyici barajının üstünde kalmayı başarıyor.

14 Haziran 2022'de Twitch hesabı 2 milyon takipçiye ulaşmıştır. Aynı yılın Ağustos ayında aktif yayıncılığına süresiz bir ara vermiştir.