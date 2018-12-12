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  3. 12 Aralık 2018 09:08

Ünlü mankene şok tehdit: ''Hazır ol sonun geldi''

Manken Şebnem Schaefer, kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia ettiği eski nişanlısı Murat Kadıoğlu hakkında şikayetçi oldu. Kadıoğlu'nun 4 yıla kadar hapis istendi.

Ünlü mankene şok tehdit: ''Hazır ol sonun geldi''
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Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, ünlü manken Şebnem Schaefer, İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne giderek kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia ettiği eski nişanlısı Murat Kadıoğlu'ndan şikayetçi oldu. Schaefer, ifadesinde; Kadıoğlu'ndan daha önce ayrılmak istediğini fakat peşini bırakmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Benden soğusun diye bekledim. Fakat soğumadığı gibi peşimi de bırakmadı. Almanya'ya gittim ve telefonlarını açmadım. Bu kez de başka numaralardan arayıp beni tehdit etti. Telefonlarımı kapattım."

'SONUN GELDİ'

Kadıoğlu'nun kendisiyle tekrar iletişim kurduğunu anlatan Schaefer, "Almanya'dan dönmek istemedim. Fakat 'Hazırlıklı ol, sonun geldi' şeklinde ölüm mesajları gelmeye başladı. Kendisinden şikayetçiyim" diye konuştu. Soruşturma sonunda tehdit ve hakaret suçlarından iddianame düzenlendi. Dört yıla kadar hapsi istenen Kadıoğlu, hakim karşısına çıkacak.

UZLAŞMAK İSTEMEDİ

Soruşturma kapsamında Şebnem Schaefer'in eski nişanlısı Murat Kadıoğlu'nun da ifadesi alındı. Kadıoğlu, mesajların kendisine ait olduğunu kabul etti. Dosya, Uzlaşma Büro'ya gönderilse de ünlü manken, eski nişanlısıyla uzlaşmak istemedi.

Sabah

ölüm tehdidi , şebnem schaefer
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