Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'ya ''örnek vatandaş'' belgesi!

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'ya ''örnek vatandaş'' belgesi!
Vergi Haftası kapsamında oyuncu Serenay Sarıkaya'ya vergi ödemelerini düzenli yaptığı gerekçesiyle teşekkür belgesi verildi.

Ekranların güzel oyuncusu Serenay Sarıkaya, bu kez oyunculuğu veya özel hayatıyla değil vergi karnesiyle gündemde. İstanbul Defterdarlığı, Vergi Haftası kapsamında ünlü oyuncuya "Teşekkür Belgesi" takdim etti.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesindeki İstanbul Defterdarlığı, Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında örnek mükellefleri ödüllendirdi. Gelir vergisi yönünden "gönüllü uyum seviyesi yüksek" mükellefler arasında yer alan Sarıkaya’ya belgesini, İstanbul Defterdarı Rıza Bilgiç bizzat takdim etti.

Gönüllü uyum ne demek?

"Gönüllü Uyum", bir mükellefin devletle olan mali ilişkisindeki kusursuzluğu ifade eder. Beyannamelerini zamanında veren, vergilerini zamanında ödeyen, vergi incelemelerinde bir usulsüzlüğü bulunmayan, sahte veya yanıltıcı belge kullanma gibi riskli işlemler yapmayan ve vergi idaresiyle uyumlu ve şeffaf çalışan mükelleflerin, “gönüllü uyum seviyesi yüksek” kabul edilir.

