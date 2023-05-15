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Ünlü oyuncu Zeynep Beşerler'den seçmene hakaret

Ünlü oyuncu Zeynep Beşerler'den seçmene hakaret
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Ünlü oyuncu Zeynep Beşerler, seçimin sonuçlanmasının ardından yaptığı paylaşımla tepki çekti. Beşerler, ''Bu ülke için bu kadar gerizekalı çok fazla, yazık'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'de dün milyonlarca vatandaş, cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimi için sandık başına gitti. Seçimlere büyük katılım sağlanırken sandık sonuçları da gelmeye devam ediyor. Yaptığı paylaşımlarla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren oyuncu Zeynep Beşerler'in vatandaşlardan bahsederken "Gerizekalı" ifadesini kullanması tepki çekti.

"BU ÜLKE İÇİN BU KADAR GERİZEKALI FAZLA"
Rol aldığı dizilerdeki başarılı performansıyla çok konuşulan Zeynep Beşerler, cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimler arasında yer alıyor. Sandıktan çıkan sonucu beğenmeyen oyuncu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu ülke için bu kadar gerizekalı çok fazla. Yazık..." ifadelerini kullandı.

TEPKİ ÇEKTİ
Beşerler'in paylaşımı kısa sürede gündem olurken tepkiler de beraberinde geldi. Oyuncu için "Üstten bakmayı bırakmadığınız sürece asla kazanamayacaksınız" ve "Seninle aynı düşünmeyen insana gerizekalı demek gerçek gerizekalılıktır" yorumları yapıldı.

 

Etiketler zeynep beşerler seçim seçmen
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