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  3. 28 Şubat 2018 14:37

Ünlü şarkıcı çılgına döndü: Gidin b.kunuzla kavga edin

Yeşim Salkım, Seda Sayan'ın programına konuk olacağını açıklayınca ortalık karıştı.

Ünlü şarkıcı çılgına döndü: Gidin b.kunuzla kavga edin
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Seda Sayan’la yaşadığı polemiği 'özür diledi' diyerek bitiren Yeşim Salkım, geçtiğimiz akşam meslektaşının sunduğu "Seda Sayan'la" programına konuk olacağını açıkladı. 

Bu sürprizi instagram hesabından duyuran Salkım, takipçilerinden çok sayıda eleştiri aldı. Sayan’la barışması tepki çeken ünlü şarkıcı, gecenin ilerleyen saatlerinde çektiği video ile bu yorumlara sert bir yanıt verdi.

Bir takipçisinin "Gözümden düştün" şeklindeki çıkışı üzerine "Siz kimsiniz de sayfama girip bana akıl veriyorsunuz? Ben senin ne zaman gözüne girdim de düşecek mişim? Ayrıca sizin gözünüzden düşsem ne olur? Benim sevenlerim bana yeter. Hadi gidin bakayım başkalarının sayfasına, edepsizler" diyen Salkım, sert ifadeler içeren bir de yazı paylaştı.

Yeşim Salkım’ın o satırları şöyle:
“Size diğerleri gibi olmak lazımmış bırak dert anlatmayı cevap bile vermiyorlar ne nefret dolusunuz! Gidin kocanızla karınızla çocuğunuzla işinizle uğraşın hadi. Yok size yorum hakkı benim sayfamda. Gidin kendi b.kunuzla kavga edin edepsizler."

seda sayan , yeşim salkım
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