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  3. 13 Haziran 2020 14:21

Ünlü şarkıcı: Macar asıllı olduğumu sanarak büyüdüm ama Türk çıktım

Macaristan asıllı şarkıcı Halsey, dün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, "Yavaş yavaş ev baklavasında ustalaşıyorum" diyerek Türk hayranlarını sevindirdi.

Ünlü şarkıcı: Macar asıllı olduğumu sanarak büyüdüm ama Türk çıktım
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Macaristan asıllı ABD’li şarkıcı Halsey, dün Instagram hesabından baklava fotoğrafı paylaştı. Ünlü şarkıcı, baklava fotoğrafını, “Yavaş yavaş ev baklavasında ustalaşıyorum” notunu yazarak, mutfaktaki yeteneğini de takipçileriyle paylaşmış oldu.

Fotoğrafı gören hayranları ise ünlü şarkıcıyı sosyal medya hesaplarından mesaj yağmuruna tuttu. Daha sonra Twitter’da bir hayranının kendisine, “Türkiye’de baklava yemeni tavsiye ediyorum” mesajına kayıtsız kalmayarak, Türk DNA’sına sahip olduğunu da itiraf etti.

 

"YÜZDE 11 TÜRK’ÜM"
Başarılı şarkıcı, “Macar asıllı olduğumu düşünerek büyüdüm. Sonra DNA testi yaptırdım ve pek de Macar olmadığımı, aslında Türk olduğumu gördüm. Sadece yüzde 11’lik bir oran ama baklavayı sevmeme yetiyor” dedi.

Halsey’in bu itirafından sonra ünlü şarkıcıya Türkiye’yi tanıtan birçok mesaj geldi.

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