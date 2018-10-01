Ünlü şarkıcının kaçamağı başını yaktı

ABD’li model Gigi Hadid ve Pakistan asıllı İngiliz şarkıcı Zayn Malik, iki yıllık ilişkilerini geçtiğimiz aylarda sonlandırmıştı. Ayrılığa fazla dayanamayan ikili, kısa süre sonra yeniden bir araya gelmişti. Enrica Petrongari adlı masajcı kadın, Zayn Malik'in "kendisini kullandığını" ileri sürdü.

Eski bir dansçı olan masajcı Enrica Petrongari, Gigi Hadid'den ayrıldıktan iki hafta sonra Malik'in kendisini çağırdığını ve birlikte bir gece geçirdiklerini iddia etti.

Masajcılık yapan Petrongari, şu açıklamalarda bulundu:

"Malik'in asistanı beni arayarak bir gece için gidip gidemeyeceğimi sordu. Kendisini görünceye kadar müşterimin kim olduğunu bilmiyordum. Ona masaj yaptığım sırada Malik elimi tuttu ve onun yanında rahat davranabileceğimi söyledi. Onu çok etkileyici buldum ve harika bir vücudu vardı. Bir süre sonra artık masajı umursamadığını söyledi. Bana iltifatlar etmeye başladı. Ama her şey olup bittikten sonra onun beni kullandığını fark ettim.

Enrica Petrongari, yaşadıklarının ardından aynada bir selfie çekip Instagram sayfasında paylaştı. İddialara göre; fotoğrafın arka planındaki dekorasyonun Zayn Malik'in evine ait olduğu ortaya çıktı.

Enrica Petrongari, birlikte olduktan sonra Malik'in kendisine karşı davranışlarının değiştiğini kabalaşmaya başladığını da sözlerine ekledi.

Sevgilisiyle yeniden barışan Gigi Hadid'den konuyla ilgili bir yorum ya da açıklama gelmedi.