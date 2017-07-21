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  3. 21 Temmuz 2017 22:29

Ünlü şarkıcıya büyük şok ! Yasaklandı

Kanadalı şarkıcı Justin Bieber dünya turnesinde Çin'de vermeyi planladığı konsere yetkililerden izin çıkmadı.

Ünlü şarkıcıya büyük şok ! Yasaklandı
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Kanadalı şarkıcı Justin Bieber'ın, dünya turnesi kapsamında yıl sonunda Çin'de vermeyi planladığı konsere yetkililerden izin çıkmadı.

Çin Kültür İdaresinin internet sitesinden yapılan açıklamada, Justin Bieber'ın "Toplumda hoş karşılanmayan kötü davranışları nedeniyle Çin'de konser düzenlemesine izin verilmediği" bildirildi.

Ünlü şarkıcının, "özel ve sosyal hayatında sergilediği tavırların kamuoyunda memnuniyetsizlik uyandırdığı" ifade edilen açıklamada, ülkedeki "eğlence sahnelerinin temizlenmesine" ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Justin Bieber, en son 2013 yılında Çin'de konser vermişti. Dünyaca ünlü pop yıldızının ülkeye ziyareti sırasında Çin Seddi'ne korumalarının omuzlarında çıkması ve başkent Pekin sokaklarında kaykay kullanması eleştiri toplamıştı. Bieber'ın, 2014'te Japonya'da 2. Dünya Savaşı'ndaki savaş suçlularını onurlandırmak için yapılan Yasukuni Tapınağı'nı ziyaret etmesi ise Çinlilerin yoğun tepkisine neden olmuştu.

Çin, Pekin yönetiminin 'ayrılıkçı' olarak gördüğü Tibet'in ruhani lideri Dalay Lama ile geçen yıl görüşen ABD'li pop yıldızı Lady Gaga'nın da ülkede konser vermesi yasaklanmıştı. İngiliz Oasis ve ABD'li Maroon 5 grupları da üyelerinden bazılarının Dalay Lama ile bir araya gelmesinin ardından Çin'den konser izni alamamıştı.

AA

çin , turne , yasak , justin bieber
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