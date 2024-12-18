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Ünlü Youtuber MrBeast çıtayı arşa çıkardı: Bu sefer Mısır Piramitleri'ni kiraladı

Ünlü Youtuber MrBeast çıtayı arşa çıkardı: Bu sefer Mısır Piramitleri'ni kiraladı
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Dünyaca ünlü Youtuber MrBeast, çekim yapmak için Mısır Piramitleri'ni kiraladı.

YouTube’un en çok konuşulan içerik üreticisi Jimmy ‘MrBeast’ Donaldson, bu kez hayranlarını büyüleyecek dev bir projeyle geri dönüyor! Ünlü YouTuber, Mısır Piramitleri’ni tam 100 saatliğine kiralayarak adını tarih kitaplarına yazdıracak bir maceraya atılıyor. İşte bu çılgın projenin detayları...

MISIR PİRAMİTLERİ İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEYE TANIK OLACAK

Dünyanın yedi harikasından biri olan Giza Piramitleri, MrBeast ve ekibi için özel olarak 100 saatliğine kapatılacak. Üç büyük piramidin tamamını kapsayan bu proje, Mısır hükümetinden alınan özel izinle gerçekleşiyor. Bu süreçte, piramitlere sadece MrBeast ve ekibinin izin verdiği kişiler girebilecek.

HALKA KAPALI GİZLİ ODALAR İLK KEZ GÖRÜLECEK

Bir podcast yayınında heyecanını paylaşan MrBeast, projenin detaylarını açıkladı. Bu özel izin sayesinde, ünlü YouTuber, piramitlerin halka kapalı koridorlarını, mezarlarını ve hatta gizli odalarını keşfedecek. Üstelik bu deneyimi tüm dünyayla paylaşmak için her anını kayıt altına alacak.

PARANORMAL ARAŞTIRMALAR DA GÜNDEMDE!

MrBeast, yalnızca tarihi sırları değil, aynı zamanda doğaüstü olayları da araştıracak. Yanına aldığı paranormal araştırmalara meraklı arkadaşlarıyla birlikte, piramitlerde “hayalet avcılığı” yapmayı planlıyor. Ekip, piramitlerde yaşanabilecek paranormal aktiviteleri inceleyecek ve bu macerayı farklı bir boyuta taşıyacak.

PROJE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Henüz çekim tarihi açıklanmamış olsa da, bu projenin MrBeast’in bugüne kadarki en büyük girişimlerinden biri olacağı kesin. Daha önce Squid Game temalı yarışmaları ve devasa projeleriyle YouTube tarihine geçen Donaldson, bu kez Antik Mısır’ın gizemlerini milyonlara taşımaya hazırlanıyor.

TARİHİ YENİDEN YAZACAK BİR VİDEO GELİYOR

MrBeast’in Giza Piramitleri’nde gerçekleştireceği bu büyüleyici proje, YouTube’da rekor izlenme sayılarına ulaşabilir. Hem tarihe hem de doğaüstü maceralara meraklı olanlar, bu videoyu kaçırmak istemeyecek.

Etiketler MrBeast mısır piramitleri giza piramitleri Youtuber
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