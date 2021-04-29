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Ünlülerin menajeri Selin Jen Sherrat, hayatını kaybetti

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan, birçok ünlü ismin menajerliğini yapan 42 yaşındaki Selin Jen Sherrat, yaşamını yitirdi.

Sanat dünyasının başarılı menajerlerinden Selin Jen Sherrat, 17 Nisan'da koronavirüse yakalandı, 19 Nisan'da da hastaneye kaldırıldı.

Koronayı yendikten sonra tedavisine normal odada devam edilen ünlü isim, geçirdiği kalp krizi sonucu kurtarılamadı.

KORONA CİĞERLERİNDE HASAR BIRAKTI
İki çocuk sahibi olan 42 yaşındaki Selin Jen Sherrat, hastaneye eşi ile birlikte yatırılmıştı. Eşi Rob Sherratt yoğum bakımdan normal odaya geçerken, Selin'in son yapılan testi negatif çıkmasına rağmen ciğerlerinin çok hasar gördüğü ifade edildi.

Kızı Aylin sosyal medyadan yaptığı açıklamada kalp krizi sonrasında annesinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Etiketler ünlü isim menajer korona ölüm
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