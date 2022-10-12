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Uraz Kaygılaroğlu tırnaklarıyla olay oldu

Uraz Kaygılaroğlu tırnaklarıyla olay oldu

Final yapan Üç Kuruş dizisinde başrol oynayan Uraz Kaygılaroğlu, son yaptığı paylaşımla magazin gündemine oturdu.

Üç Kuruş ve Erşan Kuneri'nin yanı sıra "Avcı" dizisinde Pınar Deniz'le partner olarak popülerliğini koruyan Uraz Kaygılaroğlu geçtiğimiz günlerde İskoç eteği giymesiyle adından söz ettirmişti.

Yoğun bir iş temposu olan oyuncu sosyal medyada da oldukça aktif. Son olarak Instagram'da yaptığı paylaşımla gündem olan Kaygılaroğlu, sosyal medyada tartışma yarattı.

 Asansörde selfie çeken ünlü ismin el tırnaklarına sürdüğü siyah oje takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
Pek çok takipçisi Uraz Kaygılaroğlu'nu eleştirirken, bir çoğu da 'istediğini yapabilir, kendisine yakıştırmış' yorumunda bulundu.

Etiketler Uraz Kaygılaroğlu oje
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