Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü şarkıcı: ''Alkol bile içmem''

İstanbul’da sanat dünyasını sarsan uyuşturucu soruşturmasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan isimlerden biri olan şarkıcı Emre Fel, sessizliğini bozdu. "Yeni Anadolu" ekolünün sevilen sesi, hakkında çıkan iddialara sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve yurt dışı çıkış yasağı getirilerek serbest bırakılan 11 kişiden biri olan Emre Fel, yaşadığı süreci takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna seslenen Fel, hakkındaki asılsız iddialara yaşam tarzıyla yanıt verdi.

"Bir yudum alkol dahi içmedim"

Gözaltı haberlerinin ardından hayranlarının merakla beklediği açıklamayı yapan genç şarkıcı, uyuşturucu maddelerle hayatı boyunca hiçbir teması olmadığını savundu. Fel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Şunu açıkça ifade etmek isterim ki; hayatım boyunca iddia konusu edilen şeylerle hiçbir ilgim olmadı. Bir yudum alkol dahi içmedim. Dün kimsem, bugün de oyum; yarın da aynı şekilde olmaya devam edeceğim."

"Sürecin Netleşmesi İçin Eksiksiz Katkı Sağladım" Sabahın erken saatlerinde başlayan operasyon sürecinde, adaletin tecelli etmesi için üzerine düşen her şeyi yaptığını belirten Emre Fel, kendinden emin bir duruş sergiledi.

Şarkıcı, "İçim rahat ve kendimden emin bir şekilde evimden çıktım; sürecin en hızlı ve en doğru şekilde neticelenmesi için benden talep edilen her şeyi eksiksiz yerine getirdim. Şu an evimdeyim" dedi.

Soruşturmada Son Durum

İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında tanınmış figürlerin de olduğu 14 şüpheliden 11’i yakalanmış ve ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılığın yürüttüğü geniş kapsamlı soruşturmanın, Adli Tıp raporları ve dijital incelemelerle devam etmesi bekleniyor.